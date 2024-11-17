Малкин признан первой звездой матча «Питтсбурга» с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой матча против «Сан-Хосе» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний россиянин отметился одной результативной передачей.

Второй звездой матча признали форварда «Сан-Хосе» Тайлера Тоффоли, который забросил две шайбы. Третьей звездой стал защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, набравший 1 (0+1) очко.