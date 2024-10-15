Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Монреаль»

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Канадиенс».

Второй звездой встречи стал нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер, который сделал дубль.

Третьей звездой матча признан защитник «Монреаля» Майк Матесон, на счету которого две результативные передачи.