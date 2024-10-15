Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Монреаль»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).
Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Канадиенс».
Второй звездой встречи стал нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер, который сделал дубль.
Третьей звездой матча признан защитник «Монреаля» Майк Матесон, на счету которого две результативные передачи.
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|2
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|4
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|1
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|4
|3
|1
|6
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|3
|2
|1
|4
|5
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|3
|1
|2
|4
|6
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|3
|1
|2
|3
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|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
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|0
|2
|1
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|3
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20.10
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
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