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Сегодня, 05:22

Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Монреаль»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Канадиенс».

Второй звездой встречи стал нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер, который сделал дубль.

Третьей звездой матча признан защитник «Монреаля» Майк Матесон, на счету которого две результативные передачи.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 3 2 1 4
2 Оттава 3 2 1 4
3 Флорида 4 2 2 4
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5 Бостон 4 2 2 4
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
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4 Сент-Луис 3 2 1 4
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7 Нэшвилл 2 0 2 0
8 Колорадо 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
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