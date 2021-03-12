Малкин признан первой звездой матча «Баффало» — «Питтсбург»
06:14
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Питтсбург» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся голом и голевой передачей. Второй звездой стал Джейк Гюнтцель, отметившийся одним голом. Замкнул тройку Брэндон Танев, забросивший одну шайбу.
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