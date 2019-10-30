Малкин приступил к полноценным тренировкам

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к полноценным ледовым тренировкам с полным контактом, сообщает Tiwtter Pens Inside Scoop.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл на месяц. В двух матчах на его счету один гол

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