Малкин приблизился к Бурку по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:5. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

Таким образом, теперь на счету Малкина 179 очков в плей-офф НХЛ за карьеру. Он занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли.

Малкин сократил до минимума отставание от 14-го места, на котором располагается Рэй Бурк. Он набрал за карьеру 180 очков в плей-офф НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Пингвинз». Шестой матч состоится 13 мая. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.