Малкин "превратился" в Кросби

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в своем Инстаграме выложил фотографию, где он изображен на стилизованном сегвее в цветах "Пингвинз" и надписью Джино (так называют Малкина в НХЛ. - Прим. "СЭ").

Пресс-служба "Питтсбурга" выложила это фото в своем Твиттере, при этом отметив, что Малкин на изображении очень похож на партнера по команде Сидни Кросби.

- Первое - у Джино стилизованный сегвей. И второе - никто не думает, что на этом фото он похож на Сида? - говорится в сообщении.