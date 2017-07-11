19:05 11 июля | Хоккей — НХЛ

Малкин "превратился" в Кросби

3

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в своем Инстаграме выложил фотографию, где он изображен на стилизованном сегвее в цветах "Пингвинз" и надписью Джино (так называют Малкина в НХЛ. - Прим. "СЭ").

Пресс-служба "Питтсбурга" выложила это фото в своем Твиттере, при этом отметив, что Малкин на изображении очень похож на партнера по команде Сидни Кросби.

- Первое - у Джино стилизованный сегвей. И второе - никто не думает, что на этом фото он похож на Сида? - говорится в сообщении.

 

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

.BattleFish.

что за бред!?)))

09:10

$n10nep$

Прическа малкинская, а голова кросбинская.

23:09 11 июля

serjio_1704

Зафотошопили

21:05 11 июля