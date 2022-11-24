Малкин прервал свою 7-матчевую результативную серию

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» со счетом 2:1.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не набрал в этой игре результативных баллов. Таким образом, 36-летний россиянин завершил 7-матчевую результативную серию, за которую он набрал 8 (3+5) очков.

В текущем сезоне Малкин провел 20 матчей в НХЛ, в которых набрал 20 (8+12) очков.