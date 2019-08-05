08:00 | Хоккей — НХЛ

Малкин пожелал удачи игроку NAVI. Фото

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Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опубликовал в своем Instagram фото с игроком состава Natus Vincere по CS:GO Егором "flamie" Васильевым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто в теме??? @flamiecs Удачи! #csgo

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

- Кто в теме? @flamiecs удачи! #csgo, - написал хоккеист.

Ранее форвард уже публиковал посты в поддержку организации. Также он говорил о том, что сам играет в CS:GO.

33-летний Евгений Малкин - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B0vs7PHhF60/

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