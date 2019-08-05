Малкин пожелал удачи игроку NAVI. Фото

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опубликовал в своем Instagram фото с игроком состава Natus Vincere по CS:GO Егором "flamie" Васильевым.

- Кто в теме? @flamiecs удачи! #csgo, - написал хоккеист.

Ранее форвард уже публиковал посты в поддержку организации. Также он говорил о том, что сам играет в CS:GO.

33-летний Евгений Малкин - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира.

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