Малкин повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

Форвард отметился двумя или более результативными действиями в трех матчах подряд.

Малкин повторил статистическое достижение другого россиянина Александра Овечкина, став вторым из выступающих сейчас в НХЛ игроков, которому удалось набрать два или более очка в трех матчах подряд в возрасте 38 лет или старше.

Малкин в сезоне-2024/25 набрал 7 (1+6) очков в 4 матчах.