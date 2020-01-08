Малкин помог «Питтсбургу» победить «Вегас»

«Питтсбург» победил «Вегас» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась победная серия «Рыцарей» из четырех игр кряду.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Эта шайба стала для него 12-й в сезоне, теперь на его счету 40 (12+28) очков в 30 встречах. Против «Вегаса» он отыграл 18 минут, один раз бросил по воротам и заработал 2 минуты штрафа.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Малкин — 12 (Раст, Кахун), 2:53 — 0:1. Хернквист — 10 (Дж. Джонсон, Летанг), 7:10 — 0:2. Кахун — 10 (бол., Марино, Риикола), 24:18 — 0:3. Пачоретти — 19 (Хэйг), 27:11 — 1:3. Штястны — 12 (бол., Теодор, Стоун), 34:18 — 2:3. Танев — 9 (Летанг, Блюгерс), 42:15 — 2:4. Смит — 17 (Стивенсон, Шмидт), 52:45 — 3:4.

Вратари: Флери (57:37 — 57:56, 58:05) — Джерри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (13+12+9) — 16 (8+4+4).

Наши: — - Малкин (18.27/1/0).

8 января. Парадайс. T-Mobile Arena.