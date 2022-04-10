Малкин получил удаление в матче с «Вашингтоном». «Питтсбург» играл всемером

«Питтсбург» получил удаление за нарушение численного состава в конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 15-й минуте третьего периода «Пингвинз» играли всемером без учета вратаря, за что получили удаление на 2 минуты. На скамейку штрафников отправился российский нападающий Евгений Малкин.

«Кэпиталз» не смогли воспользоваться преимуществом.