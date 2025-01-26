Малкин получил травму в матче «Сиэтлом» и не смог продолжить встречу
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».
В одном из эпизодов первого периода 38-летний россиянин столкнулся с нападающим «Кракен» Чандлером Стефенсоном, из-за чего он получил повреждение нижней части тела.
В текущем сезоне Малкин провел 47 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка.
Положение команд
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Хоккей
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|2
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|49
|30
|19
|63
|3
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|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|47
|20
|27
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|47
|26
|21
|55
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
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31.01
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|- : -
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|- : -
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -
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