Малкин получил травму в матче «Сиэтлом» и не смог продолжить встречу

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

В одном из эпизодов первого периода 38-летний россиянин столкнулся с нападающим «Кракен» Чандлером Стефенсоном, из-за чего он получил повреждение нижней части тела.

В текущем сезоне Малкин провел 47 матчей, в которых набрал 34 (9+25) очка.