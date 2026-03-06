Малкин получил матч-штраф в игре с «Баффало» за удар клюшкой в лицо соперника

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» получил матч-штраф в начале второго периода.

39-летний россиянин на 38-й секунде второго периода ударил клюшкой в лицо защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина. Швед был удален на 2 минуты за толчок форварда.

В этом сезоне 39-летний россиянин сыграл в 46 матчах и набрал 47 (13+34) очков.

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