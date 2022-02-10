Малкин покинул ковид-протокол НХЛ, но пропустит матч с «Оттавой»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что российский нападающий команды Евгений Малкин покинул ковид-протокол НХЛ. Однако, как сообщает пресс-служба лиги, он не сможет сыграть на выезде против «Оттавы», так как он не сможет въехать в Канаду.

В понедельник, 7 февраля, появилась информация, что 35-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, Малкин пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. На его счету только 12 матчей и 13 (5+8) очков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» ведет переговоры о продлении контракта с хоккеистом. Нынешний контракт игрока заканивается в конце текущего сезона.