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Сегодня, 07:38

Малкин покинул ковид-протокол НХЛ, но пропустит матч с «Оттавой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что российский нападающий команды Евгений Малкин покинул ковид-протокол НХЛ. Однако, как сообщает пресс-служба лиги, он не сможет сыграть на выезде против «Оттавы», так как он не сможет въехать в Канаду.

В понедельник, 7 февраля, появилась информация, что 35-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, Малкин пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. На его счету только 12 матчей и 13 (5+8) очков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» ведет переговоры о продлении контракта с хоккеистом. Нынешний контракт игрока заканивается в конце текущего сезона.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/malkin-pokinul-covid-protocol-no-ne-sygraet-v-chetverg/c-330631404
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 46 15 31 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 46 11 35 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 43 24 19 54
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 47 21 26 48
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
27.01
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29.01
30.01
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1.02
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13.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Филадельфия – Детройт
 3 : 6
10.02 04:00
Даллас – Нэшвилл
 4 : 3
10.02 04:00
Эдмонтон – Чикаго
 1 : 4
10.02 05:30
Калгари – Вегас
 6 : 0
10.02 06:00
Сиэтл – Аризона
 - : -
10.02 06:30
Ванкувер – Айлендерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 34 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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