Малкин показал фото с сыном. И ждет комментариев о гражданстве
20:13
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram фотографию с сыном Никитой. 33-летний россиянин добавил хештег, в котором сообщил, что ждет комментариев о гражданстве.
«Сосредоточены», — написал Малкин в Instagram, подписав #ждукомментариипрогражданство #onlyrussia.
Ранее хоккеист подтвердил, что имеет паспорт американского гражданина. Также оно есть сына Малкина и супруги Анны Кастеровой.
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