Малкин показал фото с сыном. И ждет комментариев о гражданстве

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram фотографию с сыном Никитой. 33-летний россиянин добавил хештег, в котором сообщил, что ждет комментариев о гражданстве.

«Сосредоточены», — написал Малкин в Instagram, подписав #ждукомментариипрогражданство #onlyrussia.

Ранее хоккеист подтвердил, что имеет паспорт американского гражданина. Также оно есть сына Малкина и супруги Анны Кастеровой.