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Малкин показал фото с сыном. И ждет комментариев о гражданстве

20:13
Никита Малкин и Евгений Малкин. Фото instagram.com
Никита Малкин и Евгений Малкин. Фото instagram.com
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в Instagram фотографию с сыном Никитой. 33-летний россиянин добавил хештег, в котором сообщил, что ждет комментариев о гражданстве.

«Сосредоточены», — написал Малкин в Instagram, подписав #ждукомментариипрогражданство #onlyrussia.

Ранее хоккеист подтвердил, что имеет паспорт американского гражданина. Также оно есть сына Малкина и супруги Анны Кастеровой.

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