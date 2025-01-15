Малкин подтвердил информацию об ограблении его дома

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об ограблении его дома в Севикли Хайтс (штат Пенсильвания).

Ранее стало известно, что в субботу, 11 января, злоумышленники вынесли из дома 38-летнего хоккеиста чемпионские перстни за завоевание Кубка Стэнли.

«Да, это было два дня назад. В это время в доме никого не было», — цитирует Малкина The Athletic.

Преступление расследует полиция округа Аллегейни.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очка в 42 матчах.