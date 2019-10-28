Малкин подтвердил, что у него есть американское гражданство

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил, что у него имеется американское гражданство, информирует в Twitter журналист Шелли Андерсон.

Evgeni Malkin said he hopes to return Saturday against Edmonton. Also confirmed he got his U.S. citizenship, now dual with Russia. — Shelly Anderson (@_ShellyAnderson) October 28, 2019

Ранее о наличии американского гражданства у Малкина рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста. В феврале 2018 года стало известно о том, что форвард инвестировал четыре миллиона долларов в проект, который работает на блокчейне.

33-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Двукратный чемпион мира в составе сборной России вместе с американской командой трижды выиграл Кубок Стэнли. У его сына Никиты также есть гражданство США, он родился в этой стране.