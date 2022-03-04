Малкин поднялся на 60-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

35-летний россиянин поднялся на 60-е место в истории лиги по количеству набранных очков. На его счету 1127 (433+694) очка в 960 матчах в североамериканской лиге.

Малкин обошел в списке Джо Нуиндайка и Майка Босси, у которых по 1126 очков. Впереди россиянина Берни Федерко с 1130 очками (59-е место).