Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 27-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ) Малкин отметился голевой передачей, увеличив свое общее количество очков в лиге до 1370 (520+850).

Это позволило ему обойти канадца Джонни Буцика с 1369 очками (556+813). На 26-й позиции находится американец Майк Модано с 1374 очками (561+813). Лидером НХЛ по набранным очкам остается канадец Уэйн Гретцки с 2857 очками (894+1963).

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 24 (6+18) очка в 21 матче.