Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назван первой звездой дня в НХЛ. Нападающий отметился 5 (2+3) очками в игре с «Ванкувером» (8:6). Малкин набрал 5 очков впервые с марта 2012 года.

Вторая звезда дня — вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 41 бросок из 43 в матче с «Каролиной» (3:2).

Третья звезда — Макс Пачоретти из «Вегаса», отметившийся 2 (1+1) очками во встрече с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ).