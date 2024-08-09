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Сегодня, 11:58

Малкин отреагировал на информацию о возвращении в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в КХЛ.

Ранее о такой вероятности сообщал инсайдер Марк Мэдден. По его информации, 38-летний россиянин откажется от последнего года контракта в НХЛ ради возвращения в Россию.

«Нет, это не так», — приводит ответ Малкина The Athletic.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин с&nbsp;кубком ЧМ-2014. Малкин и Овечкин — давно не враги. Сыграют ли они еще вместе за сборную?
Евгений Малкин
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ХК Питтсбург Пингвинз
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