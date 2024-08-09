Малкин отреагировал на информацию о возвращении в КХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в КХЛ.

Ранее о такой вероятности сообщал инсайдер Марк Мэдден. По его информации, 38-летний россиянин откажется от последнего года контракта в НХЛ ради возвращения в Россию.

«Нет, это не так», — приводит ответ Малкина The Athletic.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года.