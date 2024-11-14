Малкин: «Хочу поблагодарить «Питтсбург». Здесь мой второй дом»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от торжественной церемонии в честь его 500 голов в НХЛ перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).
«Это отличное событие для меня и моих родителей. Они добирались сюда около 20 часов. Для них это событие многое значит. Они делали все для меня, когда я рос. Сейчас это лишь малая часть того, что я могу для них сделать. Мой сын тоже сегодня расплакался, я горжусь им. Я знал, что это будет эмоциональное событие, и я рад, что семья была со мной.
Я хочу поблагодарить всю организацию «Пингвинз», они проделали отличную работу. Здесь мой второй дом. Я рад быть здесь. Неважно, что происходит, выигрываем мы или проигрываем, я хочу быть здесь. Всегда вместе, с Сидом, с Летангом. Мы понимаем, что сейчас тяжелые времена. Вчера мы обменяли Ларса Эллера. Однако я хочу оставаться вместе. Сегодня мы бились и будем биться в каждой игре. Это тяжелые времена, но мы вместе», — приводит слова Малкина пресс-служба клуба.
17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1162 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Питтсбург
|18
|6
|12
|15
|7
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Детройт
|15
|7
|8
|15
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|14.11
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:30
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 ОТ
|14.11
|05:00
|
Юта – Каролина
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|2 : 3
|14.11
|06:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 2