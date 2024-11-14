Малкин: «Хочу поблагодарить «Питтсбург». Здесь мой второй дом»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от торжественной церемонии в честь его 500 голов в НХЛ перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).

«Это отличное событие для меня и моих родителей. Они добирались сюда около 20 часов. Для них это событие многое значит. Они делали все для меня, когда я рос. Сейчас это лишь малая часть того, что я могу для них сделать. Мой сын тоже сегодня расплакался, я горжусь им. Я знал, что это будет эмоциональное событие, и я рад, что семья была со мной.

Я хочу поблагодарить всю организацию «Пингвинз», они проделали отличную работу. Здесь мой второй дом. Я рад быть здесь. Неважно, что происходит, выигрываем мы или проигрываем, я хочу быть здесь. Всегда вместе, с Сидом, с Летангом. Мы понимаем, что сейчас тяжелые времена. Вчера мы обменяли Ларса Эллера. Однако я хочу оставаться вместе. Сегодня мы бились и будем биться в каждой игре. Это тяжелые времена, но мы вместе», — приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1162 играх.