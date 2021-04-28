Малкин отправится с «Питтсбургом» на ближайший выезд команды

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин близок к возвращению в строй. Он отправится вместе с командой на ближайшее выездное турне, пишет в Twitter журналист Роб Росси.

Россиянин последнее время тренировался по индивидуальной программе. Он будет допущен к полноценным тренировкам.

В нынешнем сезоне россиянин провел 29 матчей в составе команды, набрав 24 очка (8+16) при показателе полезности «-2». Последнюю встречу Малкин провел 17 марта.