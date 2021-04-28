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Малкин отправится с «Питтсбургом» на ближайший выезд команды

21:01
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин близок к возвращению в строй. Он отправится вместе с командой на ближайшее выездное турне, пишет в Twitter журналист Роб Росси.

Россиянин последнее время тренировался по индивидуальной программе. Он будет допущен к полноценным тренировкам.

В нынешнем сезоне россиянин провел 29 матчей в составе команды, набрав 24 очка (8+16) при показателе полезности «-2». Последнюю встречу Малкин провел 17 марта.

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