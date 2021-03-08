Малкин отметился голом в матче с «Рейнджерс»
06:01
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
? Evgeni Malkin— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 8, 2021
4-1 #LetsGoPens
? @MSGNetworks pic.twitter.com/vwcjuHouVZ
Россиянин забил четвертый гол свой команды. «Пингвины» победили со счетом 5:1. В текущем сезоне 34-летний нападающий набрал 18 (6+12) очков в 24 матчах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...