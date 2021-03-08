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Малкин отметился голом в матче с «Рейнджерс»

06:01
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россиянин забил четвертый гол свой команды. «Пингвины» победили со счетом 5:1. В текущем сезоне 34-летний нападающий набрал 18 (6+12) очков в 24 матчах.

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