Малкин отметился голом в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россиянин забил четвертый гол свой команды. «Пингвины» победили со счетом 5:1. В текущем сезоне 34-летний нападающий набрал 18 (6+12) очков в 24 матчах.