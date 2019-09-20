Малкин отдал голевую передачу в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в предсезонном матче НХЛ против «Коламбуса». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды россиянина.

У «Питтсбурга» забитыми шайбами отличились Алекс Гальченюк (7-я минута), Джейк Гюнцель (33) и Натан Легаре (46:03, 46:26). В составе «Коламбуса» — Сонни Милано на 28 минуте. Малкин ассистировал Гюнцелю.

Следующий матч команд друг против друга состоится 21 сентября.

У Гюнтцеля — трюк, а Малкина — пас. pic.twitter.com/0r6l4tgd5y — NHL Россия (@NHLrussia) September 20, 2019

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