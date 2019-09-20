НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин отдал голевую передачу в матче с «Коламбусом»

08:51
Теги:

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в предсезонном матче НХЛ против «Коламбуса». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды россиянина.

У «Питтсбурга» забитыми шайбами отличились Алекс Гальченюк (7-я минута), Джейк Гюнцель (33) и Натан Легаре (46:03, 46:26). В составе «Коламбуса» — Сонни Милано на 28 минуте. Малкин ассистировал Гюнцелю.

Следующий матч команд друг против друга состоится 21 сентября.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир