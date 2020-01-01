Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов после матча с «Оттавой»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован 5 тысяч долларов за игру высоко поднятой клюшкой, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард сыграл высоко поднятой клюшкой против форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо. Инцидент произошел за 20 секунд до конца третьего периода встречи, которая прошла 30 декабря.

«Питтсбург» победил со счетом 5:2, Малкин забил два гола и сделал передачу.