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Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов после матча с «Оттавой»

11:02
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован 5 тысяч долларов за игру высоко поднятой клюшкой, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард сыграл высоко поднятой клюшкой против форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо. Инцидент произошел за 20 секунд до конца третьего периода встречи, которая прошла 30 декабря.

«Питтсбург» победил со счетом 5:2, Малкин забил два гола и сделал передачу.

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