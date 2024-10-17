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Сегодня, 08:59

Малкин опередил Овечкина по количеству набранных очков в овертаймах матчей НХЛ

Алина Савинова
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ по количеству набранных очков в овертаймах матчей регулярных чемпионатов лиги.

38-летний хоккеист набрал 4 (1+3) очка в игре против «Монреаля» (6:3), которая прошла 17 октября, и был признан первой звездой встречи.

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Один из пасов Малкин отдал в овертайме, поучаствовав в победном голе Сидни Кросби. Для него этот результативный балл стал 41-м в карьере, набранным в овертаймах матчей чемпионатов НХЛ. По данному показателю он обошел соотечественника Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон» (40). Рекорд лиги принадлежит Кросби (45).

Также нападающий «Питтсбурга» стал лучшим игроком НХЛ по числу результативных передач в овертаймах (28), опередив Патрика Кейна из «Детройта» (27).

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Всего на его счету 500 голов и 807 ассистов в 1150 матчах за карьеру в североамериканской лиге. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинз».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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