Малкин оформил дубль во втором периоде матча с «Монреалем»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

36-летний россиянин оформил дубль, забив на 24-й и 28-й минутах встречи, и сделал счет 2:0.

На данный момент на счету Малкина 4 (3+1) очка в трех матчах сезона.