Малкин оформил дубль в матче с «Айлендерс»

«Питтсбург» выигрывает у «Айлендерс» со счетом 6:0 после второго периода.

Российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль. На 13-й минуте второго периода он забросил первую шайбу, а на 17-й — вторую. Теперь у него в этом сезоне 13 заброшенных шайб.