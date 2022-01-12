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Малкин оформил дубль в матче с «Анахаймом». Видео

07:36
Евгений Малкин. Фото Twitter
Евгений Малкин. Фото Twitter
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«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Для 35-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой игре и текущем чемпионате. Он проводит свой первый матч в сезоне.

Напомним, россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и до сегодняшнего дня не играл в текущем сезоне.

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