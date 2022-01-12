Малкин оформил дубль в матче с «Анахаймом». Видео

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Для 35-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой игре и текущем чемпионате. Он проводит свой первый матч в сезоне.

Evgeni Malkin with 2?? goals in his return! ? pic.twitter.com/9wzdySzYcV — Sportsnet (@Sportsnet) January 12, 2022

Напомним, россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и до сегодняшнего дня не играл в текущем сезоне.