Малкин оформил дубль в матче с «Анахаймом». Видео
07:36
«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». В конце второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.
Для 35-летнего россиянина этот гол стал вторым в этой игре и текущем чемпионате. Он проводит свой первый матч в сезоне.
Напомним, россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и до сегодняшнего дня не играл в текущем сезоне.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю