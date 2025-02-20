Малкин оценил игру Кросби на Турнире четырех наций

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал игру своего одноклубника Сидни Кросби на Турнире четырех наций.

«Он был признан первой звездой первого же матча, это впечатляет. У Сида было, кажется, три результативные передачи. Он создавал потрясающие моменты. Неважно, как он себя чувствует, он всегда играет на 100 процентов. Вот что мне в нем нравится, понимаете? Сид выкладывается на все сто в каждом матче. Он старается сделать все, что в его силах. Но, опять же, у США тоже отличная сборная. Это, вероятно, лучшие национальные команды на данный момент. Удачи им обеим завтра на турнире», — цитирует россиянина The Athletic.

Финал турнира состоится 21 февраля в 04.00.

В этом сезоне на счету 37-летнего Кросби 55 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.