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Малкин обогнал Ягра по количеству набранных очков за «Питтсбург»

10:10
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:4 ОТ) отдал голевую передачу и обогнал легендарного чешского форвард «Пингвинз» по количеству очков за клуб.

На счету россиянина стало 1080 очков. У Ягра, котоырй провел за «Питтсбург» 11 сезонов 1 079 набранных очков.

Кроме того, матч против «Рейнджеров» стал для Малкина 916-м. По этому показателю он обошел легендарного канадца Марио Лемье.

Малкин выступает за «Питтсбруг» с 2006 года. Вместе с командой Малкин три раза выиграл Кубок Стэнли, а также стал обладателем множества личных наград.

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