Малкин обогнал Ягра и вышел на единоличное третье место по голам за «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (7:2).

35-летний россиянин забил 66 гол в плей-офф за «Пингвинз» и опередил по этому показателю Яромира Ягра (65). Теперь Малкин занимает третье место по заброшенным шайбам среди игроков «Питтсбурга», уступая только Марио Лемье (76) и Сидни Кросби (71).

Также Малкин стал рекордсменом по очкам в плей-офф среди российских игроков.

В текущем плей-офф Малкин набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах.