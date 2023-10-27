Малкин обогнал Патрика Кейна в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Нападающий «Питссбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче против «Колорадо» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 37-летнего россиянина теперь 1238 очков за карьеру в НХЛ. Он обошел Патрика Кейна («Нью-Йорк Рейнджерс») и вышел на 41-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

В текущем сезоне на счету Малкина 9 (4+5) очков в 7 матчах НХЛ. Он выступает в североамериканской лиге с 2006 года.