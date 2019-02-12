Малкин - об удалении за отмашку клюшкой: "Это моя вина. В следующий раз буду умнее"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал свое удаление в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (4:1). В третьем периоде форвард вел борьбу с соперниками и отмахнулся от нападающего Михаэля Раффля. Арбитры наказали Малкина за неспортивное поведение.

- Я не пытался ударить его по лицу, - приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. - Я знаю, что не сыграл умно тогда, так как оставалось пять минут до конца матча. Знаю, что это дало им пять минут игры в большинстве, но это точно моя вина. В следующий раз буду умнее.

Малкин получил матч-штраф за отмашку клюшкой. Видео

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