Малкин - о матч-штрафе: "Почему судьи не наказали Раффля?"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что арбитры должны были наказать нападающего "Филадельфии" Михаэля Раффля во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отмахнулся от соперника и получил за это матч-штраф.

- Я пропустил пять матчей из-за проблем с шеей, и Раффль ударил меня туда. Конечно, я был расстроен, - приводит Pittsburgh Hockey Now слова Малкина. - Он играл грязно, но судья его не наказал. Не понимаю этого. Мы вели со счетом 3:0 за четыре минуты до конца игры. И мы знаем, что "Филадельфия" может играть грязно, когда проигрывает.

Согласен ли я с наказанием? И да, и нет. Один матч дисквалификации - это нормально, потому что я играл высоко поднятой клюшкой. Но я не попал ему в лицо. Попал в плечо, а он упал.

Отметим, позже НХЛ дисквалифицировала Малкина на одну игру. Австриец не получил никакого наказания.