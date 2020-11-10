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Малкин о дружбе с Кросби: «Он импонирует даже не как хоккеист, а как человек»

22:35
Сидни Кросби и Евгений Малкин. Фото AFP
Сидни Кросби и Евгений Малкин. Фото AFP

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Сидни Кросби.

— Кросби — мой самый близкий друг, — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ». — Всегда говорил, что он мне импонирует даже не как хоккеист, а как человек. Знаком с его семьей, с его невестой. Если он придет к вам в студию, это будет самый скромный спортсмен, с которым вы общались. Несмотря на все его регалии, медали и кубки, которые он выиграл, он остается очень скромным.

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