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Малкин — о 6 минутах штрафа: «В следующей игре с «Айлендерс» надо быть более дисциплинированным»

04:06
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:4, счет в серии 2-2).

«Я понимаю, что в следующей игре надо быть более дисциплинированным. Мы недовольны, не только я. Думаю, что вся команда недовольна тем, что мы сделали сегодня вечером», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Российский форвард в матче против «островитян» заработал 6 минут штрафа — это половина штрафного времени «пингвинов» в этой встрече.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

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