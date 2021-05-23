Малкин — о 6 минутах штрафа: «В следующей игре с «Айлендерс» надо быть более дисциплинированным»
04:06
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:4, счет в серии 2-2).
«Я понимаю, что в следующей игре надо быть более дисциплинированным. Мы недовольны, не только я. Думаю, что вся команда недовольна тем, что мы сделали сегодня вечером», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Российский форвард в матче против «островитян» заработал 6 минут штрафа — это половина штрафного времени «пингвинов» в этой встрече.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.
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