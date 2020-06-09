Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
16:05
«Питтсбург» объявил имя игрока, который будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Им стал нападающий Евгений Малкин, сообщает в Twitter журналист Роб Росси.
«Билл Мастертон Трофи» — награда ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
The Professional Hockey Writers' Association proudly announces chapters' nominees for the 2020 Bill Masterton Memorial Trophy: pic.twitter.com/EpBQDoMhe5— PHWA (@ThePHWA) June 9, 2020
Ни одни российский игрок еще не получал эту награду.
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