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Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

16:05
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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«Питтсбург» объявил имя игрока, который будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Им стал нападающий Евгений Малкин, сообщает в Twitter журналист Роб Росси.

«Билл Мастертон Трофи» — награда ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Ни одни российский игрок еще не получал эту награду.

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