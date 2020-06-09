Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

«Питтсбург» объявил имя игрока, который будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Им стал нападающий Евгений Малкин, сообщает в Twitter журналист Роб Росси.

«Билл Мастертон Трофи» — награда ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

The Professional Hockey Writers' Association proudly announces chapters' nominees for the 2020 Bill Masterton Memorial Trophy: pic.twitter.com/EpBQDoMhe5 — PHWA (@ThePHWA) June 9, 2020

Ни одни российский игрок еще не получал эту награду.