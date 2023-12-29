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29 декабря, 23:19

Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории.

28 декабря 37-летний Малкин оформил дубль в ворота «Айлендерс» (7:0) и вышел на второе место по числу голов среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

По словам Малкина, он видел игру Федорова и считает его лучшим российским хоккеистом в истории.

«Прежде всего, я хочу сказать: я считаю, что Федоров — лучший российский игрок всех времен. Он мой кумир», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло.

Федоров выступал в НХЛ с 1990 по 2009 годы. Он играл за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Хоккей
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«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Флорида» — «Рейнджерс», «Айледерс» — «Вашингтон». Расписание матчей 30 декабря
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Филадельфия 34 19 15 42
3 Каролина 36 19 17 42
4 Айлендерс 34 16 18 41
5 Вашингтон 32 17 15 39
6 Нью-Джерси 33 18 15 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 34 15 19 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 21 14 45
2 Виннипег 33 20 13 44
3 Даллас 33 20 13 44
4 Аризона 34 18 16 38
5 Нэшвилл 35 19 16 38
6 Сент-Луис 34 18 16 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 34 11 23 23
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 36 13 23 35
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 34 13 21 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
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