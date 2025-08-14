Малкин надеется, что встреча Путина и Трампа поможет решить многие вопросы

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мыслями о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Малкин выразил надежду, что переговоры президентов помогут решить многие вопросы.

«Люди здесь, в России, любят хоккей. Люди любят хоккей в США. Думаю, между Путиным и Трампом будет важная встреча. Надеюсь, что это будет хорошая встреча и все будет решено», — сказал хоккеист в интервью телеканалу CNN.

Ранее Трамп поддержал предложение Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.