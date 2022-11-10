Малкин набрал 72 очка в матчах с «Вашингтоном». Больше только против «Айлендерс» и «Филадельфии»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина 72 (24+48) очка в 56 матчах против «Кэпиталз». Больше результативных действий Малкин сделал против «Айлендерс» (70 матчей, 84 (32+52) очка) и «Филадельфии» (67 матчей, 82 (29+53) очка).

В текущем сезоне Малкин провел 13 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.