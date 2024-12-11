Малкин набрал 25-е очко в сезоне НХЛ

«Питтсбург» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил Коди Гласс. Ассистировал ему российский нападающий Евгений Малкин. Для него это 19-я голевая передача в сезоне.

Всего 38-летний россиянин набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах регулярного чемпионата.