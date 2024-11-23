Малкин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 6-й минуте третьего периода он поучаствовал в голе Майкла Бантинга в большинстве. Теперь у 38-летнего россиянина 20 (5+15) очков в этом сезоне.