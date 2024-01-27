Малкин: «Мы понимаем, что «Питтсбург» еще борется за плей-офф»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:3Б).

«Мы проиграли два матча до этого, играли не очень хорошо. Мы понимаем, что все еще боремся за плей-офф. Мы сражаемся весь матч, и я стараюсь помочь команде побеждать в каждой игре. Для меня очень важен каждый гол, но после последней игры для меня это, конечно, особенно важно», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло.

37-летний россиянин забросил шайбу за 42 секунды до окончания третьего периода и перевел встречу в овертайм, став третьей звездой матча.

В текущем сезоне Малкин провел 45 матчей, в которых набрал 39 (16+23) очков.