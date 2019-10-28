Малкин может восстановиться к матчу с «Эдмонтоном»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин близок к возвращению в строй, сообщает Tiwtter Pens Inside Scoop.

Нападающий уже проводит активные тренировки, но пока ему запрещены упражения с контактом. Он может успеть восстановиться к концу недели и принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл на месяц.

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