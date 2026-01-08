Малкин может сыграть с «Нью-Джерси», он пропустил 15 матчей из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может сыграть против «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналистка Мишель Крекиоло со ссылкой на слова главного тренера «Пингвинз» Дэна Мьюза.

«Питтсбург» дома сыграет с «Нью-Джерси» 9 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Малкин получил травму нижней части тела 5 декабря. Из-за повреждения он пропустил 15 последних матчей команды в регулярном чемпионате НХЛ, в которых «Пингвинз» потерпели девять поражений.

В сезоне-2025/26 форвард в 26 играх набрал 29 (8+21) очков.