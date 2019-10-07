Малкин может пропустить продолжительное время из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче с «Коламбусом» (7:2). Степень серьезности повреждения российского нападающего пока неизвестна.

Однако журналист Джош Йохи в Twitter сообщает, что игрок может пропустить «продолжительное время». Правда, Малкин сможет вернуться на лед в нынешнем сезоне.

В двух матчах регулярного чемпионата нападающий успел забить один гол.

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