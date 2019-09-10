Малкин мечтает выиграть четвертый Кубок Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин надеется выиграть четвертый Кубок Стэнли. Форвард завоевывал трофей трижды — в 2009, 2016 и 2017 году.

— Я жажду выиграть четвертый Кубок Стэнли, — цитирует The Athletic Малкина. — Не так много россиян выигрывали четыре Кубка. Я буду первым. Сейчас это моя цель.

С такой командой у нас реальный шанс выиграть. Я верю в это. У нас в составе настоящие профессионалы. Это мой вызов. Я знаю, что могу.