The Athletic: Малкин и Летанг остались без контрактов и станут неограниченно свободными агентами

Малкин может покинуть «Питтсбург» после 16 лет в клубе

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, а также защитник Крис Летанг остались без контрактов, информирует The Athletic. Как пишет журналист Роб Росси, переговоры об их продлении зашли в тупик по финасовым причинам.

Теперь хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами. Такая же ситуация с нападающим Брайаном Растом.

В текущем сезоне 35-летний Малкин, который выступает за «Питтсбург» с 2006 года, провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.

Раст провел 60 матчей и набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф у него два гола и шесть передач в семи встречах.

Летанг провел 78 матчей в регулярке и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в семи матчах у него 4 (1+3) очка.